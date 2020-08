Ishikawa in arrivo a Milano (Di lunedì 10 agosto 2020) Milano - E' previsto in tarda serata, ora italiana, l'arrivo di Yuki Ishikawa a Milano, pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia dell'Allianz Powervolley. L'atleta giapponese, dopo essersi ... Leggi su corrieredellosport

Lo schiacciatore giapponese, terminato il raduno con la sua nazionale, è in arrivo in Italia per mettersi agli ordini di Piazza MILANO – Arriverà questa sera a Milano, proveniente dal Giappone lo schi ...Sesta settimana di lavoro pre season per l’Allianz Powervolley Milano in vista dei primi impegni ufficiali del 2020-2021. Tra sedute in sala pesi ed esercizi di tecnica sul taraflex dell’Allianz Cloud ...