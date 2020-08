Furbetti del bonus, chi sono? Appello all'Inps: fuori i nomi (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo i Furbetti del cartellino arrivano i Furbetti del bonus. La caccia alle streghe per conoscere i nomi dei deputati che hanno usufruito del bonus Covid è cominciata ma, per il momento, a parte lo sdegno, tutte bocche cucite. sono cinque i parlamentari accusati di aver fatto – legittimamente – richiesta all'Inps dei 600 euro messi a disposizione del Governo per contrastare gli effetti negativi della crisi innescata dal Coronavirus. Secondo la ricostruzione di Repubblica, si tratterebbe di tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia viva. La vicenda riapre la ‘questione morale' dentro la politica. Il presidente della Camera Roberto Fico ricorda gli “obblighi morali” dei rappresentanti del popolo in ... Leggi su iltempo

