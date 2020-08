Coronavirus, si torna a scuola a settembre in sicurezza. Ecco tutte le misure e le norme anti-Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ stato dato il via libera al Protocollo di sicurezza per la ripresa delle scuole a settembre. Lo rende noto la ministra Azzolina. Si tratta di ‘un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità’. Si torna a scuola a settembre in sicurezza. Ecco tutte le misure Dal 24 agosto, come si legge nel documento, sarà attivo un numero verde per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LaStampa : Coronavirus mondo: quasi 19 milioni i casi. Germania, test per chi arriva da zone a rischio - petergomezblog : Coronavirus, torna la paura in Europa. In Spagna 1.153 casi: numero più alto dal 1 maggio. Germania, 902 positivi:… - petergomezblog : #Coronavirus, a Melbourne deciso il coprifuoco notturno. In America Latina 200mila morti. In Grecia torna l’obbligo… - iolanda_pitti : RT @ArturoP66023286: Giuseppe Conte, via libera alla pubblicazione degli atti sul coronavirus. Minzolini: 'Qualcosa non torna' https://t.co… - ArturoP66023286 : Giuseppe Conte, via libera alla pubblicazione degli atti sul coronavirus. Minzolini: 'Qualcosa non torna' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Coronavirus Basilicata, la regione torna «covid free»: 367 tamponi tutti negativi La Gazzetta del Mezzogiorno Indici globali cauti su timori Covid-19 e tensioni geopolitiche

Con oltre 18 milioni di contagi al mondo il coronavirus torna a fare paura e già si parla di una probabile seconda ondata, in autunno. A ciò si aggiungano i timori di milioni di famiglie statunitensi, ...

Capitale italiana della cultura 2022, dopo il lockdown Trapani ci riprova

Trapani torna in corsa per aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della cultura 2022. E dopo il blocco dovuto all'emergenza coronavirus, riparte la macchina del Mibact. Sono 28 le città in corsa ...

Con oltre 18 milioni di contagi al mondo il coronavirus torna a fare paura e già si parla di una probabile seconda ondata, in autunno. A ciò si aggiungano i timori di milioni di famiglie statunitensi, ...Trapani torna in corsa per aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della cultura 2022. E dopo il blocco dovuto all'emergenza coronavirus, riparte la macchina del Mibact. Sono 28 le città in corsa ...