Abusivismo, l’appello di Federparrucchieri alle forze dell’ordine (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Parrucchieri e acconciatori della provincia di Caserta lanciano l’allarme contro l’Abusivismo. Una piaga dilagante che da sempre attanaglia il settore ma che con l’emergenza Covid avrebbe raggiunto punte del cinquanta per cento. Si tratta naturalmente di dati empirici basati principalmente sulle segnalazioni ricevute – anche durante la quarantena – da Confcommercio alle quali l’associazione di categoria ha reagito immediatamente avviando una interlocuzione con la Prefettura di Caserta. Sarebbero migliaia infatti gli esercenti abusivi che operano indisturbati in tutto il territorio provinciale in barba a qualsiasi norma sulla sicurezza e soprattutto mettendo a rischio la salute propria e anche quella delle clienti. Tra questi ci sono ex titolari di coiffeur che, messi in ... Leggi su anteprima24

