Fisica: l’esperimento NA62 del CERN mette alle strette un processo rarissimo (Di lunedì 3 agosto 2020) Un processo rarissimo è stato osservato con un ottimo livello di confidenza statistica e con una precisione senza precedenti dall’esperimento NA62 al CERN. Si tratta di un decadimento di particelle che vede un kaone carico trasformarsi in un pione carico con un neutrino e un antineutrino. I nuovi risultati sono stati presentati lo scorso martedì 28 luglio nel corso dell’International Conference on High Energy Physics 2020 (ICHEP 2020) dalla collaborazione di ricercatori che lavorano all’esperimento, di cui fanno parte anche fisici e tecnologi dell’INFN. Lo studio nel dettaglio di questo processo potrebbe permettere di trovare segnali di Nuova Fisica, ovvero quella Fisica che ancora non conosciamo e che va ... Leggi su meteoweb.eu

