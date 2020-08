Chi col Barça se Insigne non recupera? Gattuso può sorprendere tutti come a San Siro (Di lunedì 3 agosto 2020) Corsa contro il tempo. Lorenzo Insigne è uscito in lacrime al minuto 84 della sfida alla Lazio per un risentimento alla coscia sinistra, mettendo così in discussione la sua partecipazione alla sfida di sabato contro il Barcellona. Leggi su tuttonapoli

(di Arturo Minervini) - Zero alla capra (di cui non faremo il nome) che ha apostrofato Gattuso come ‘terrone di merda’. È il calcio che insabbia, che si gira dall’altra parte quando il seme del razzis ...

Una vita tra lavoro e sindacato Il “testamento” di Tino Perego

Al suo primo giorno di lavoro in Falck, nel reparto Concordia, trovò gli impianti fermi e la fabbrica vuota: "I sindacati avevano indetto lo sciopero generale dei metalmeccanici per il rinnovo del Con ...

