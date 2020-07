L’EP Crepe di Irama esce ad agosto: l’annuncio a sorpresa con una riflessione sul mercato musicale dagli artisti preconfezionati (Di giovedì 30 luglio 2020) Arriva a fine agosto l'ep Crepe di Irama. Lo annuncia lo stesso artista con un post sui social nella giornata odierna. Al nuovo lavoro di Irama non manca molto: si tratta di un ep di brani inediti che porta il titolo di Crepe e sarà disponibile dal prossimo 28 agosto. Irama lo annuncia sui social con una riflessione profonda. Nell'epoca in cui il mercato musicale continua a sfornare artisti preconfezionati, lui si fa immortalare con tutte le sue Crepe. Da qui prende il nome il nuovo progetto discografico, a sottolineare la non infallibilità dell'artista. In copertina Irama si mostra con delle Crepe sul volto ed ... Leggi su optimagazine

