Juve, importante novità social: i bianconeri si "uniscono" a Real Madrid, Arsenal e PSG (Di giovedì 30 luglio 2020) Si sa come ormai il calcio non sia più scandito dal tempo trascorso sul rettangolo verde, ma anche e soprattutto (purtroppo) da quello che accade fuori. In primis sull'aspetto economico, divenuto ormai fondamentale per tutti i grandi club europei. Juventus v Atalanta BC - Serie A Ed ecco perchè la Juventus, fresca campione d'Italia per la nona volta consecutiva, si allinea ad alcune delle squadre europee più importanti. Gli eventi sportivi sono una delle poche offerte non coperte dalle... Leggi su 90min

forumJuventus : GdS: 'Dybala, non ha più dolore, col Lione spera di farcela. Recuperare la Joya per la sfida più importante della s… - juve_magazine : MERCATO - Paganini: 'Osimhen operazione importante, Milik ha trovato l'accordo con la Juve, il Napoli non svende Ko… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Paganini: 'Osimhen operazione importante, Milik ha trovato l'accordo con la Juve, il Napoli non svende Koulib… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Paganini: 'Osimhen operazione importante, Milik ha trovato l'accordo con la Juve, il Napoli non svende Koulib… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Paganini: 'Osimhen operazione importante, Milik ha trovato l'accordo con la Juve, il Napoli non svende Koulib… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve importante Juve, importante novità social: i bianconeri si "uniscono" a Real Madrid, Arsenal e PSG 90min De Laurentiis e l'ipotesi play off, Discreti: "Per fermare questa Juve serve nuova Calciopoli"

In pratica il Sarri di Napoli forse lo aveva illuso di aver avvicinato la Juventus sottovalutando il lavoro quasi ... una rivoluzione di questo tipo che andrebbe a sminuire l’importanza della prima ...

Agnelli: “Rapporto leale con i media, da loro mi aspetto altrettanto”

TORINO – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato intervistato dai ... Insomma, il fatto di avere un rapporto così leale è importante. Mi aspetto, istituzionalmente, dai media in ...

In pratica il Sarri di Napoli forse lo aveva illuso di aver avvicinato la Juventus sottovalutando il lavoro quasi ... una rivoluzione di questo tipo che andrebbe a sminuire l’importanza della prima ...TORINO – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato intervistato dai ... Insomma, il fatto di avere un rapporto così leale è importante. Mi aspetto, istituzionalmente, dai media in ...