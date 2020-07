Coronavirus, Tarro: “Un errore intubare le persone: occorrevano cortisone ed eparina. I pazienti non sono morti di polmonite interstiziale” (Di martedì 28 luglio 2020) “E’ stato un errore intubare le persone: occorrevano cortisone ed eparina” come terapia per il Coronavirus: lo ha affermato il virologo Giulio Tarro in una conferenza stampa alla Camera, precisando che “i pazienti non sono morti di polmonite interstiziale, ma di tromboembolia polmonare“, causata, a suo parere, proprio dalla ventilazione artificiale.Tarro, che ha partecipato ieri al convegno in Senato “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti“, ha fondato l’associazione “L’Eretico” insieme al magistrato Angelo Giorgianni e al medico Pasquale Mario Bacco, e con loro presenterà ... Leggi su meteoweb.eu

NapoliToday : #Cronaca Tarro e gli eretici sul Covid-19: 'Vicini all'immunità di gregge. Seconda ondata impossibile'… - daniele19921 : RT @lcristaldi53: Giulio Tarro: 'Pandemia in Italia è finita. Focolai normali e tutti di importazione' - QuotidieMensile : ' Con una situazione ospedaliera adeguata sarebbe stato possibile far fronte diversamente all'#emergenza… - lcristaldi53 : Giulio Tarro: 'Pandemia in Italia è finita. Focolai normali e tutti di importazione' - a_lupisco : @Mariacr78648357 @ilruttosovrano Giulio Tarro incoronato imperatore del monto dei coronavirus dalla laureata all'Università della Vita. -