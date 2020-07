Champions League, le partite in chiaro della Final Eight su Mediaset (Di lunedì 27 luglio 2020) Champions League, Mediaset ha reso note le partite di Champions League che verranno tramesse in chiaro, tra cui anche quelle di Juventus e Napoli. La Serie A si avvia ormai alla conclusione. Ieri è arrivato anche il verdetto dello Scudetto, con la Juventus campione per la nona volta consecutiva. Restano ormai pochi verdetti: Roma e Milan si giocano il quinto posto che vale l’accesso diretto all’Europa League, mentre Genoa e Lecce lottano per evitare la retrocessione. Con il massimo campionato italiano alle battute Finali, si avvicinano le coppe europee. Europa League e Champions League ripartiranno con un nuovo format e saranno una sorta di Mondiale ... Leggi su bloglive

juventusfc : Sarri ?? «La Champions League è affascinante, ma la competizione più indicativa sul lavoro stagionale di una squadra… - SkySport : Champions, il calendario partita per partita - Antonio_Tajani : Abbiamo portato a casa un altro #scudetto ???? Ora dritti verso la champions league! #FinoAllaFine #ForzaJuventus - DomenicoCamassa : @acmilan Dalla nascita della Coppa dei Campioni (1955) ad oggi, Champions League, la media-annua dei clubs che l'ha… - news24_napoli : Champions League, le partite in chiaro: ecco dove vedere Napoli e… -