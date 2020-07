Aurigemma: si riapra Consiglio Regionale a dibattito (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Si riapra il Consiglio Regionale al confronto e al dibattito per superare l’emergenza Coronavirus. Le imprese, i lavoratori e le famiglie della nostra regione hanno bisogno di risposte e soprattutto di risorse. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo, ma non possiamo farlo se tutto questo si affronta attraverso conferenze stampa o post sui social. Pensiamo a settori completamente abbandonati come il trasporto granturismo, ad alcuni settori dell’agricoltura come quello della floricoltura, per non parlare poi delle problematiche legate alla scuola. Sono questioni di grande importanza che vanno affrontate con la massima incisivita’ e soprattutto tempestivita’.” “Noi siamo disposti a fornire il nostro contributo, per dare le nostre idee e le nostre proposte, per ... Leggi su romadailynews

