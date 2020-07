Seveso, sei anni tra ricorsi e cambi di società (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 luglio 2020 - « Noi partiamo . E i ricorsi non ci fermeranno". Aula udienza della Corte dei Conti, 20 ottobre 2014. A parlare è Erasmo D'Angelis, capo di "Italia Sicura", la task force ... Leggi su ilgiorno

LuciaLaVita1 : RT @a70199617: #FONTANA QUESTA NON È LA PRIMA VOLTA! NON TI VIENE IL DUBBIO CHE NON SEI BUONO A NIENTE Milano allagata da un violento tempo… - luisa_chiari : RT @a70199617: #FONTANA QUESTA NON È LA PRIMA VOLTA! NON TI VIENE IL DUBBIO CHE NON SEI BUONO A NIENTE Milano allagata da un violento tempo… - ronzidante : RT @antonialaco00: Milano, esonda fiume Seveso allagamenti in zona Niguarda Salvini, dove sei? non è Palermo e neppure Roma, ma è Milano a… - antonialaco00 : Milano, esonda fiume Seveso allagamenti in zona Niguarda Salvini, dove sei? non è Palermo e neppure Roma, ma è Mil… - Charliee_ : RT @GianlucaBoari: ESONDAZIONE SEVESO COLPA DI SALA? Oggi a causa del forte nubifragio ha esondato il Seveso. Sindaco Sala sei anche Sinda… -