Recovery Fund, nella nuova proposta 15 miliardi in più per gli aiuti diretti ai singoli Paesi (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio)Da Bruxelles spunta una nuova proposta del presidente del Consiglio Charles Michel che prevede un taglio di 50 miliardi ai 500 previsti dal piano di aiuti. Ma – fanno sapere fonti Ue – viene rafforzata di 15 miliardi la parte sostanziale della Resilience Recovery Facility (che prevede allocazioni dirette ai Paesi), che aumenta (da 310 miliardi a 325). Il taglio riguarda invece la parte dei 190 miliardi di trasferimenti suddivisi tra vari programmi. L’ammontare totale del Recovery Fund resta a 750 miliardi, con un nuovo equilibrio: 450 di sussidi e 300 di prestiti. Il nuovo compromesso di Charles Michel Al tavolo dei sette ... Leggi su open.online

