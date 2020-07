Sorrento, operatori del trasporto e della logistica sostenibile riuniti per 'La due giorni di Alis' (Di venerdì 17 luglio 2020) Le aziende dei trasporti non si sono mai fermate. In pieno lockdown, hanno assicurato la consegna dei beni di prima necessità sia nel settore alimentare che in quello farmaceutico. Uno sforzo ... Leggi su tgcom24.mediaset

MarcoRomano1976 : RT @sindacocuomo: Qui sotto, il link al servizio che il Tg2 ha dedicato alla ripartenza del turismo a Sorrento. Un traguardo ancora lontano… - LP18951 : RT @sindacocuomo: Qui sotto, il link al servizio che il Tg2 ha dedicato alla ripartenza del turismo a Sorrento. Un traguardo ancora lontano… - sindacocuomo : Qui sotto, il link al servizio che il Tg2 ha dedicato alla ripartenza del turismo a Sorrento. Un traguardo ancora l… -