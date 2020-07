Omicidio Cerciello, Elder non era incapace di intendere e volere (Di mercoledì 15 luglio 2020) La perizia psichiatrica disposta dal tribunale di Roma incastra uno dei sospettati per l’Omicidio del carabiniere. Per questo motivo Finnegan Lee Elder resta tra gli imputati. Nuova svolta nelle indagini per l’Omicidio di Mario Cerciello, il vice-brigadiere dei carabinieri morto ormai quasi un anno fa. Era la notte del 26 luglio dello scorso anno, quando due americani … L'articolo Omicidio Cerciello, Elder non era incapace di intendere e volere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rep_roma : Omicidio Cerciello, in aula il collega del vicebrigadiere ucciso: 'Ci avvicinammo ai due mostrando il tesserino e d… - rep_roma : Omicidio Cerciello, in aula il collega del vicebrigadiere ucciso: 'Ci avvicinammo ai due mostrando il tesserino e d… - SkyTG24 : Omicidio Cerciello Rega, la perizia: 'Elder capace di intendere e volere' - Agenpress : Omicidio Cerciello. Per i periti, Finnegan Lee Elder era capace di intendere e volere - VittorioFerram1 : Posto che sia vero avrebbe avuto segni visibili Ecco le intercettazione ambientali di Finnegan Elder Lee, a proces… -