Stefano De Martino ballerino sin da piccolo: il video che sorprende i fan (Di martedì 14 luglio 2020) Tra i personaggi più chiacchierati dell’estate c’è lui, Stefano De Martino: al centro di un clamoroso – ma finora non confermato – triangolo amoroso con Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, il conduttore di numerosi programmi Rai, il suo nome è sulla bocca di tutti. Spesso, il gossip mette in ombra i veri talenti dei tanto chiacchierati vip: a riportare “la chiesa al centro del villaggio”, ci ha pensato lo stesso Stefano De Martino, con un video su Instagram in cui si mostra per il ballerino che è e soprattutto che era. Stefano De Martino, ballerino sin da piccolo Salito alla ribalta proprio grazie alla danza e ala nona edizione del programma Amici di ... Leggi su thesocialpost

