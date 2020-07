Sassuolo femminile, arriva dall’Hellas Verona l’attaccante Valeria Pirone (Di martedì 14 luglio 2020) Il Sassuolo femminile ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Valeria Pirone Il Sassuolo femminile, attraverso i suoi canali ufficiali, ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Valeria Pirone. Un nuovo acquisto importante per i neroverdi, considerando la caratura della calciatrice. IL COMUNICATO – «Valeria Pirone, attaccante classe ’88 è una nuova calciatrice del Sassuolo! In carriera Valeria ha indossato maglie come quella di Napoli, con cui ha vinto un campionato di serie B nel 2007/08 e di Serie A2 nel 2011/12, di Res Roma, AGSM Verona, Mozzanica, Chievo Verona e nella scorsa stagione ... Leggi su calcionews24

UFFICIALE Florentia San Gimignano: Luisa Pugnali arriva da Sassuolo

Dopo una stagione al Sassuolo Femminile Luisa Pugnali ha accettato la corte della Florentia San Gimignano. L’ufficialità è stata data direttamente dalla società toscana che ne ha dato l’annuncio attra ...

