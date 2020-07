Mihajlovic e la mossa per fermare il Napoli: “Mando qualcuno in albergo così gonfiano Insigne e non gioca” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli di Rino Gattuso. Napoli e la cura Gattuso – “E’ un’ottima squadra e lui è uno degli allenatori che ha più polso ed è la cosa che serviva, dare regole e disciplina motivandoli al punto giusto. Mi aspettavo una reazione del genere conoscendo Gattuso e i giocatori”. mossa per contrastare il Napoli: “Spero di mandare qualcuno in albergo così gonfiano Insigne e non gioca (ride, ndr). Che penso? Cosa volete che pensi? Uno contro uno si gioca, noi mettiamo là Mbaye che è uno cattivo”. Skov Olsen e la ... Leggi su anteprima24

