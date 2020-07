Ragazzi morti a Terni, il procuratore: «Gli amici parlavano di droga con naturalezza». Il Gip convalida il fermo del pusher (Di venerdì 10 luglio 2020) La morte di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due giovanissimi uccisi dalla droga a Terni pochi giorni fa, ha sconvolto la città e tutta l?Italia. Oggi il procuratore di... Leggi su leggo

Corriere : Il compagno di banco di Flavio: «Non so perché si rifugiasse nelle droghe, gli dicevo di smettere» - CanzoniLa : 'Minchia signor tenente Faceva un caldo che se bruciava La provinciale sembrava un forno C'era l'asfalto che tremol… - r_delgatto : @distefanoTW Che paese del cazzo che siamo, sempre con questo atteggiamento da tifoseria, in ogni circostanza. Pote… - OperaFisista : Terni, due ragazzi trovati morti in casa: sballo dopo il calcio, così si muore a 15 anni - UmbriaRadio : Terni, affidato dalla Procura l’incarico per le autopsie dei ragazzi trovati morti -