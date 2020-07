Serie A, squalificati dopo trentunesima giornata: un turno a Mihajlovic e Ranieri (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Giudice Sportivo ha esaminato quanto accaduto nelle gare della trentunesima giornata della Serie A 2019/2020 andate in scena mercoledì 8 luglio. Tra gli allenatori, un turno di squalifica per Sinisa Mihajlovic del Bologna e per Claudio Ranieri della Sampdoria: il primo dovrà anche pagare 15mila euro di ammenda, mentre il secondo era stato allontanato per doppia ammonizione. Tra i giocatori, ci sono cinque squalifiche per un turno: Cristante e Mkhitaryan (Roma), Zaza (Torino), Denswil (Bologna) e Duncan (Fiorentina). Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA Gli squalificati dopo i match di ieri: un turno anche a #Mihajlovic e #Ranieri - DiMarzio : #SerieA | I verdetti delle gare di ieri - CalcioWeb : +++ #SQUALIFICATI #SERIEA, FERMATI IN CINQUE DUE ASSENZE PESANTI PER LA #ROMA, STOP E MULTA PER #MIHAJLOVIC +++ - - rivistalaroma : SERIE A. #Cristante e #Mkhitaryan squalificati per 1 turno. Saltano Brescia <Rivista LA ROMA> (… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Giudice: cinque squalificati per una giornata in Serie A Una giornata ai due allenatori, multa 15.000 euro per Sinisa -