Djokovic contrattacca: “Su di me una caccia alle streghe” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Novak Djokovic, al centro delle polemiche nelle ultime settimane, è passato al contrattacco, e mette in dubbio la presenza agli US Open Novak Djokovic è tornato ad allenarsi in vista della ripresa del tennis, prevista ad Agosto negli Usa. Il serbo nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche in seguito ai casi di positività registrati all’Adria Tour, torneo nei balcani organizzato proprio dal n.1 al mondo, e al quale hanno partecipato anche Thiem e Zverev. Il serbo è passato al contrattacco, annunciando anche i suoi programmi in vista della ripresa del tennis giocato: “Sembra una caccia alle streghe, qualche grande nome deve essere considerato il colpevole di tutto”. Si a Roma e Parigi, US Open in dubbio: “Non sono sicuro che ... Leggi su zon

Novak Djokovic e la moglie Jelena sono risultati negativi a un nuovo test per il coronavirus. Ne danno notizia i media di Belgrado. Il serbo e la moglie erano risultati positivi al covid-19 al ritorno ...

Non si fermano le conseguenze negative del torneo di beneficenza organizzato da Novak Djokovic. Anche Goran Ivanisevic, l'allenatore del numero uno del mondo di tennis e gloria del tennis croato ha di ...

