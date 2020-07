Troppi assembramenti, la Polizia chiude il Castello Miramare a Maccarese (Di lunedì 6 luglio 2020) Sabato sera, nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, hanno proceduto alla chiusura immediata e per 5 giorni del Castello Miramare sul lungomare di Maccarese, per palese violazione delle misure sul distanziamento sociale. Il provvedimento si è reso necessario perché l’elevato numero di persone, aggregate ai tavoli mentre consumavano alimenti e bevande ed ascoltavano musica, non ha permesso, rispetto allo spazio disponibile, di ripristinare le idonee distanze. Inoltre, gli avventori, mentre per la ressa si spostavano a fatica all’interno del locale, non utilizzavano sistemi di protezione. Lo stesso esercizio commerciale, per analoghi motivi, era stato già chiuso nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale di Fiumicino. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Troppi assembramenti, la Polizia chiude il Castello Miramare a Maccarese - comaita : @Cartabellotta È un virus, non ascolta né questo né l'altra fazione. Io so soltanto che assembramenti e gente senza… - rivieraoggi : “Troppi assembramenti”, la Questura chiude una discoteca di Alba Adriatica per cinque giorni - marpa64 : @pbecchi Troppi assembramenti in Veneto, soprattutto da parte di molti giovani che se ne fregano di tutto - Lunanotizie : Zona dei Pub, chiusi due locali per assembramenti - -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi assembramenti “Troppi assembramenti”, la Questura chiude una discoteca di Alba Adriatica per cinque giorni Riviera Oggi Fara, il sabato sera è caos Blitz delle forze dell’ordine

Schiamazzi, consumo d’alcol e assembramenti: dopo gli esposti dei residenti, sono scattati i controlli da parte di carabinieri e polizia locale. Dalle 19 i giovani arrivano alla spicciolata al campo d ...

Coronavirus, l’India supera la Russia al terzo posto di casi nel mondo. Rischio seconda ondata in Europa centrale e orientale

Sono oltre 530 mila i decessi per coronavirus nel mondo. Negli Usa sfiorano i 130mila, con altri 39.400 contagi nelle ultime 24 ore. L'India supera la Russia ed è terza per numero di casi. Stato di em ...

Schiamazzi, consumo d’alcol e assembramenti: dopo gli esposti dei residenti, sono scattati i controlli da parte di carabinieri e polizia locale. Dalle 19 i giovani arrivano alla spicciolata al campo d ...Sono oltre 530 mila i decessi per coronavirus nel mondo. Negli Usa sfiorano i 130mila, con altri 39.400 contagi nelle ultime 24 ore. L'India supera la Russia ed è terza per numero di casi. Stato di em ...