Coronavirus: come compilare l’autocertificazione dal 4 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus: come si compila l’autocertificazione dal 4 maggio Da lunedì 4 maggio entreranno in vigore le nuove regole previste dal Dpcm anti-Coronavirus, norme che influiranno anche sul modulo necessario per gli spostamenti: di seguito viene spiegato come si compila l’autocertificazione alla luce delle novità introdotte nel decreto. come svelato ieri dal Corriere della Sera, il modulo dell’autocertificazione dovrebbe rimanere lo stesso attualmente in vigore e scaricabile qui. La decisione finale verrà presa dal Viminale nelle prossime ore, ma l’orientamento sembrerebbe essere quello anche perché, per motivi di privacy, non dovranno essere indicate le generalità dei congiunti, motivo per cui non c’è bisogno di fornire una nuova autocertificazione ai cittadini. Coronavirus, il sindaco di Messina Cateno De Luca ... Leggi su tpi Conto corrente e Coronavirus : come difendere il saldo depositato

Aerei e treni ma anche concerti e matrimoni : come avere il rimborso per i servizi "saltati" per il coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come La vita dopo il coronavirus: come cambieranno cinema, teatri, musei, shopping e sport Il Sole 24 ORE Coronavirus. Filcams Padova ed Inca Cgil denunciano criticità per il riconoscimento del contagio come malattia professionale

Con l’introduzione del coronavirus tra le malattie professionali, si allarga il progetto avviato a dicembre nell’Ao di Padova per censire i casi tra i dipendenti dell’Azienda e il personale in appalto ...

Coronavirus, ad Ariccia 33 positivi. 11 le persone guarite. Refrigeri: "Proseguiamo coesione sociale"

"Occorre precisare - afferma la vicesindaca Refrigeri - che non vi è alcun motivo di insultare le persone COVID positive o le persone guarite come purtroppo è accaduto nella nostra Città. A tal ...

