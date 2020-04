Rifiuti: partnership Eni e A2a per quelli industriali (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Eni e A2a stringono una partnership per la gestione dei Rifiuti industriali. "Eni, attraverso la società ambientale Eni Rewind, e A2A Ambiente hanno siglato un Memorandum of Understanding per l'avvio di una collaborazione per la gestione di Rifiuti speciali di natura industriale, l'ottimizzazione dei processi e l'individuazione di innovative soluzioni impiantistiche End-to-End", spiega una nota. "E' nel Dna di A2A l'intraprendenza, l'innovazione e l'alleanza con partner qualificati e metterle a servizio dell'economia circolare e a vantaggio dei territori, e la firma di questo memorandum con Eni, di cui siamo molto soddisfatti, incontra perfettamente questa visione", afferma Valerio Camerano, amministratore delegato del gruppo. "La nostra missione, ribadita nel nuovo piano industriale, è assicurare un importante contributo nei settori ... Leggi su liberoquotidiano ENI e A2A in partnership per gestione rifiuti industriali

