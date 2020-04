"Siete spazzatura". La furia cieca di Flavio Briatore: "In un momento tragico come questo...". Gossip sporco, chi massacra (Di giovedì 23 aprile 2020) Tutta la furia di Flavio Briatore, tornato al centro dell'attenzione non soltanto per le sue uscite "politiche" ai tempi del coronavirus ma anche per il gossip. Gli è infatti stata attribuita una nuova relazione, una love story freschissima. Ma lui smentisce, in modo netto, quasi brutale. Lo ha fatto su Instagram, dove ha sbottato: "Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un'ennesima fidanzata. Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l'ha fatto che, in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più". E per rendere ancor più esplicito ciò che pensa di quello "scoop", mister Billionaire aggiunge una serie di hashtag che parlano chiarissimo: #fakenews #notiziefalse #giornalismospazzatura. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 aprile 2020) Tutta ladi, tornato al centro dell'attenzione non soltanto per le sue uscite "politiche" ai tempi del coronavirus ma anche per il gossip. Gli è infatti stata attribuita una nuova relazione, una love story freschissima. Ma lui smentisce, in modo netto, quasi brutale. Lo ha fatto su Instagram, dove ha sbottato: "Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un'ennesima fidanzata. Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l'ha fatto che, in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più". E per rendere ancor più esplicito ciò che pensa di quello "scoop", mister Billionaire aggiunge una serie di hashtag che parlano chiarissimo: #fakenews #notiziefalse #giornalismo. Un ...

