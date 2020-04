Conferenza stampa Conte: «RecoveryFund strumento urgente e necessario» (Di giovedì 23 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene in Conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus Il premier Giuseppe Conte è intervenuto in Conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni. «Si è appena concluso il Consiglio Europeo. Tutti i 27 Paesi hanno accettato di introdurre uno strumento per reagire a questa crisi, il RecoveryFund che andrà a finanziare tutti i paesi colpiti, tra cui l’Italia. È passato il principio che è uno strumento urgente e necessario, l’Italia era in prima fila nel chiederlo. La nostra iniziativa è stata importante, uno strumento del genere era impensabile fino ad adesso. È uno strumento che si aggiungerà a quelli già varati che renderà la risposta molto più coordinata e ... Leggi su calcionews24 Giuseppe Conte conferenza stampa | Esito del Consiglio Europeo

Giuseppe Conte in serata ha annunciato un’importante novità. Nella breve conferenza stampa, il Presidente del Consiglio ha dichiarato: «Si è appena concluso il Consiglio Europeo che ha segnato una ...

