Lopalco: "Non mi fido soltanto di R0, il Governo valuti anche altri indicatori" (Di lunedì 20 aprile 2020) Alessandro Ferro L'epidemiologo Pierluigi Lopalco invita a non fidarsi soltanto del fattore R0 e valutare tanti altri paramenti prima della riapertura con la fase due. "Il Governo dovrebbe analizzare alcuni indicatori" e sottolinea come, anche nel momento dei "contagi zero", "non vuol dire che il virus non sia presente su quello stesso territorio" "Prima di allentare il lockdown e tornare progressivamente ad una ripresa delle attività produttive e sociali, il Governo dovrebbe analizzare alcuni indicatori". Si è espresso così il Prof. Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all'università di Pisa e coordinatore della task force per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, in un intervento sul portale "Medical Facts" del virologo Roberto Burioni. L'R0 è insufficiente L'epidemiologo, in vista della riapertura parziale delle ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Lopalco sulla Fase 2 : «Non basta considerare il rischio contagio». Riaperture solo con più tamponi e sorveglianza

Lopalco : "Non c'è solo R0 da tenere d'occhio". Così l'epidemiologo spiega gli indicatori chiave per la fase 2

Lopalco : "Discesa contagi lenta - serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia" (Di lunedì 20 aprile 2020) Alessandro Ferro L'epidemiologo Pierluigiinvita a non fidarsidel fattore R0 e valutare tantiparamenti prima della riapertura con la fase due. "Ildovrebbe analizzare alcuni" e sottolinea come,nel momento dei "contagi zero", "non vuol dire che il virus non sia presente su quello stesso territorio" "Prima di allentare il lockdown e tornare progressivamente ad una ripresa delle attività produttive e sociali, ildovrebbe analizzare alcuni". Si è espresso così il Prof. Pierluigi, docente di Igiene all'università di Pisa e coordinatore della task force per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, in un intervento sul portale "Medical Facts" del virologo Roberto Burioni. L'R0 è insufficiente L'epidemiologo, in vista della riapertura parziale delle ...

HuffPostItalia : Lopalco: 'Discesa contagi lenta, serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia' - vitcastagna : RT @Lanf040264: #Lopalco: 'Non c'è solo R0 da tenere d'occhio', ma bisogna avere tamponi per affrontare eventuali focolai di ritorno, ricos… - Alyas15925294 : RT @rep_bari: Coronavirus, in Puglia previsione 'zero contagi' dal 7 maggio. Lopalco: 'Ma non significa che virus sparirà' [aggiornamento d… - infoitsalute : Coronavirus, in Puglia previsione 'zero contagi' dal 7 maggio. Lopalco: 'Ma non significa che virus sparirà' - EnzoDimizio : Lopalco: 'Non c'è solo R0 da tenere d'occhio'. Così l'epidemiologo spiega gli indicatori chiave per… -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco Non Lopalco: "Non c'è solo R0 da tenere d'occhio". Così l'epidemiologo spiega gli indicatori chiave per la fase 2 la Repubblica Come dovrebbe essere la 'fase due' per evitare di ripiombare nel caos

“Non è un segnale per spingere a eliminare fin da subito le misure di contenimento ... Diversi professori—tra cui Roberto Burioni, Arnaldo Caruso (presidente della società italiana di virologia), Pier ...

Coronavirus, Lopalco sulla Fase 2: «Non basta considerare il rischio contagio». Riaperture solo con più tamponi e sorveglianza

Per il docente occorre non soltanto potenziare la rete di raccolta di informazioni, pensando a corsie alternative, come i pediatri di famiglia, ma anche analizzare con maggiore attenzione 'i buchi' ne ...

“Non è un segnale per spingere a eliminare fin da subito le misure di contenimento ... Diversi professori—tra cui Roberto Burioni, Arnaldo Caruso (presidente della società italiana di virologia), Pier ...Per il docente occorre non soltanto potenziare la rete di raccolta di informazioni, pensando a corsie alternative, come i pediatri di famiglia, ma anche analizzare con maggiore attenzione 'i buchi' ne ...