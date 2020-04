F1, Angelo Sticchi Damiani: “Il campionato potrebbe iniziare in Austria, a Monza porte aperte? Speriamo in un miracolo” (Di lunedì 20 aprile 2020) Si naviga a vista e non potrebbe essere altrimenti parlando di eventi da organizzare in piena emergenza sanitaria. La pandemia che ha causato e sta causando contagi e purtroppo vittime continua a tenere in scacco tutti relativamente alle proprie attività e per questa ragione si fa fatica ad avere certezze nel futuro. Il Mondiale della F1, come è noto, è fermo e gli organizzatori sono a lavoro per capire quale possa essere la decisione migliore per riprendere il campionato. La via d’uscita più gettonata, in questo senso, potrebbe essere quella del GP d’Austria, previsto il 5 luglio. Le autorità locali, infatti, sembrerebbero d’accordo nell’ospitare l’evento e, nello stesso tempo, vi potrebbe essere l’eventualità che nella settimana successiva (12 luglio) si possa disputare la stessa gara sempre sul circuito di ... Leggi su oasport F1 - Angelo Sticchi Damiani su GP d’Italia 2020 : “E’ in un periodo abbastanza sicuro - pensiamo possa svolgersi regolarmente” (Di lunedì 20 aprile 2020) Si naviga a vista e nonessere altrimenti parlando di eventi da organizzare in piena emergenza sanitaria. La pandemia che ha causato e sta causando contagi e purtroppo vittime continua a tenere in scacco tutti relativamente alle proprie attività e per questa ragione si fa fatica ad avere certezze nel futuro. Il Mondiale della F1, come è noto, è fermo e gli organizzatori sono a lavoro per capire quale possa essere la decisione migliore per riprendere il. La via d’uscita più gettonata, in questo senso,essere quella del GP d’, previsto il 5 luglio. Le autorità locali, infatti, sembrerebbero d’accordo nell’ospitare l’evento e, nello stesso tempo, viessere l’eventualità che nella settimana successiva (12 luglio) si possa disputare la stessa gara sempre sul circuito di ...

