Maltrattamenti e vessazioni nella casa di riposo “Aurora” di Palermo

Leggi su bigodino

(Di venerdì 17 aprile 2020) Società fallite, operazioni di riciclaggio e auto riciclaggio, anziani maltrattati: questo è lo scenario emerso dalle prime indagini degli investigatori. Accertamenti svolti anche dalla guardia di finanza ai danni delladi“Aurora” di. È stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare, tramutata poi in 6 arresti emessi dal GIP del tribunale di, nei confronti degli operatori delladi. Andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. Le indagini sono partite da alcune dichiarazioni rilasciate da ex dipendenti. Alla luce di quest’ultima informazione, il nucleo operativo della polizia, ha deciso di mettere sotto controllo i telefoni degli indagati. Gli investigatori ci spiegano: “Sono state documentatefisiche e psicologiche inflitte agli anziani, costretti a vivere in uno stato di ...