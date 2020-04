Annullata anche l’International Champions Cup: perdite per Juventus, Milan e Inter (Di domenica 12 aprile 2020) Salta anche l’International Champions Cup, il tradizionale torneo estivo che vedeva impegnate anche squadre italiane in attesa dell’avvio della nuova stagione. Come riporta il portale “Calcio e finanza”, sono tante le perdite proprio per i club di Serie A che dovranno rinunciare alla partecipazione. “La scorsa edizione, infatti, le 4 italiane partecipanti avevano guadagnato circa 13,000 milioni di euro totali. La Juventus aveva fatto da padrona, con un ricavo di circa 6,000 milioni derivante anche dalla possibilità di mettere in mostra il gioiello Cristiano Ronaldo. A seguire i rossoneri con 3,000 milioni circa, e poi Inter e Fiorentina con 2,000 milioni a testa. Un danno economico non irrilevante se rapportato ai ricavi totali da gara esposti nei bilanci di riferimenti dei club in questione. Inter, Milan e Juventus perdono quindi una fetta di ricavo ... Leggi su calciomercato.napoli Coronavirus - annullata anche l'ICC : danno economico per Juve - Milan ed Inter

