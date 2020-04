Il sindaco di Aulla accusa | «Segnalavo i pericoli | Anas mi liquidava con fastidio»

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di venerdì 10 aprile 2020) Se fosse un duello, a colpi di fioretto, quello subito dal primo cittadino di, il-avvocato Roberto Valettini, da parte di(la società che gestisce strade e ponti, nella fattispecie il viadotto crollato fra la Val di Magra e la Val di Vara) sarebbe un colpo basso. Di quelli che non decidono una gara, ma che non sono piacevoli da incassare. Il fioretto oggi è solo una immagine evocativa di una partita che si gioca in due luoghi precisi: nell’ufficio del, ad Áulla e, qualche chilometro più a valle, sul greto del fiume Magra dove da più di ventiquattro ore si è adagiata la carreggiata di un ponte di 300 metri: il viadotto che collega Albiano a Caprigliola. Massa Carrara a La Spezia. Nel mezzo ci sono un pacco di lettere che ingombrano la scrivania del primo cittadino che ci apre le porte con la mascherina di ...