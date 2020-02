Fratturano le gambe a neonato per farlo nascere: era in posizione podalica (Di martedì 11 febbraio 2020) Tragedia in Russia, a Voronezh: una coppia di genitori aveva deciso di partire il figlio in casa e aveva chiamato una coppia di ostetriche. Le due, probabilmente poco qualificate, avevano tirato il bimbo dai piedi per farlo nascere. Purtroppo, però, così facendo hanno fratturato le gambe al neonato che si trovava in posizione podalica. All’arrivo dei medici, chiamati quando la situazione era diventata ormai critica, è stato possibile salvare il bimbo e la mamma, ma non senza conseguenze pesanti. Russia, neonato in posizione podalica Una coppia di ostetriche russe ha fratturato le gambe a un neonato nel tentativo di farlo nascere in casa: il piccolo, infatti, si trovava in posizione podalica. I genitori si erano affidati alle ostetriche convinti delle qualifiche che probabilmente non avevano. Nonostante il neo-papà avesse proposto di chiamare aiuto, inoltre, le due si sarebbero ... notizie

