Bolzano, allarme per la scomparsa di Ilaria Matteucci: era ospite a casa di un amico (Di martedì 11 febbraio 2020) Ilaria Matteucci, 57 anni è sparita ieri da Vadena, dove era ospite a casa di un amico. La donna, che si era trasferita da Gubbio per iniziare un nuovo lavoro a Bolzano, è scomparsa 24 ore fa. Si cerca nei corsi d'acqua e nelle campagne intorno a Vadena. Sul posto i sommozzatori e le unita cinofile stanno supportando le ricerche dei carabinieri, che hanno chiesto massima attenzione da parte della popolazione. Chi avesse notizie di Ilaria è stato invitato a contattare le forze dell'ordine. fanpage

