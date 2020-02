Baciami adesso: il testo della canzone presentata da Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Baciami adesso: testo e significato della canzone di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 Baciami adesso – Dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2020, giunto alla sua 70esima edizione. Tra i 24 cantanti in gara c’è anche Enrico Nigiotti con la sua canzone “Baciami adesso” scritta da E. Nigiotti. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Ma qual è il testo della canzone di Enrico Nigiotti, Baciami adesso? Di cosa parla? E il significato? Vediamo insieme tutte le informazioni. Il testo di Baciami adesso Sembra sempre inverno Oggi è un mese che non so… non riconosco Ci ringhiamo da lontano come i cani, E ci pensiamo ancora più vicini È così È così… è così… è così Che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui È così È così Tu sei quello che proteggo dentro me Ancora adesso che ti leggo senza scrivere Sei in ogni volta che non penso e ... tpi

Inter : @marcomasini64 @Elodiedipa @Inter_Women @ElettraLambo ?? Baciami adesso ????? @EnricoNigiotti ?? #Handanovic… - EnricoNigiotti : Baciami Adesso?? #EnricoNigiotti #BaciamiAdesso #Sanremo2020 @SanremoRai - EnricoNigiotti : In viaggio verso Sanremo! ?? L’avventura sta per cominciare ???? Non vedo l’ora di cantarvi e suonarvi “Baciami Adesso… -