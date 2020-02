Emma Marrone: età, canzoni, Facebook, Amici, come sta? (Di martedì 4 febbraio 2020) AGGIORNAMENTO 4 FEBBRAIO 2020 ORE 19:08 Emma Marrone, stasera, sarà l'ospite d'onore della prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo in una duplice veste: in qualità di attrice, scenderà le scale con tutto un variegato cast di attori, per promuovere 'Gli anni più belli', il nuovo atteso film di Gabriele Muccino, in uscita al cinema il prossimo 13 prossimo. E, in qualità di cantante, invece, stupirà la platea dell'Ariston con uno dei brani del suo ultimo album 'Fortuna' oltre ad un mix dei suoi successi.Emma Marrone: età, canzoni, Facebook, Amici, come sta? 04 febbraio 2020 19:10. blogo

