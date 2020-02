Virus, ponte aereo: primo volo a Roma

Romano di Fiumicino, proveniente da Taipei, il primo volo della China Airlines operato con un airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi. L'annuncio dell'avvio, a partire da oggi, del ponte aereo da e per la Cina, era stato dato ieri dal commissario straordinario per l'emergenza coronaVirus, Angelo Borrelli. E' atteso intorno alle 10, invece,l'aereo che riporterà da Wuhan 56 italiani. Uno è rimasto in Cina perché ha febbre.(Di lunedì 3 febbraio 2020) E' atterrato poco dopo le 6 all'aeroportono di Fiumicino, proveniente da Taipei, ildella China Airlines operato con un airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi. L'annuncio dell'avvio, a partire da oggi, delda e per la Cina, era stato dato ieri dal commissario straordinario per l'emergenza corona, Angelo Borrelli. E' atteso intorno alle 10, invece,l'che riporterà da Wuhan 56 italiani. Uno è rimasto in Cina perché ha febbre.(Di lunedì 3 febbraio 2020)

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, via a #ponte aereo Italia-Cina - Agenzia_Ansa : Ponte aereo per far rientrare gli italiani dalla Cina. Intanto in #Germania si registra il primo caso accertato. Il… - nicolettamart14 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, via a #ponte aereo Italia-Cina -