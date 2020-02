Trasporto abusivo, la GdF sequestra 11 tonnellate di gasolio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoOltre 11 tonnellate di gasolio per autotrazione è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Caserta nel corso di un controllo su strada. I finanzieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria. Il conducente dell’automezzo che trasportava il prodotto petrolifero e il rappresentante legale dell’azienda fornitrice del gasolio per il reato di sottrazione al pagamento dell’accisa del prodotto trasportato. I militari della Compagnia di Caserta hanno intercettato un’autocisterna, sottoponendola a controlli; dall’esame dei documenti di Trasporto, nonché dalle confuse dichiarazioni dell’autista, è emerso che il prodotto petrolifero viaggiava scortato da documentazione fiscale irregolare e quindi in totale evasione di imposta. Sono così scattate il sequestro del mezzo e del gasolio e la denuncia dei responsabili. L'articolo Trasporto abusivo, la ... anteprima24

