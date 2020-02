Carnevale di Viareggio al via, per i bimbi la pentolaccia Kinder (Di lunedì 3 febbraio 2020) Torna il Carnevale di Viareggio e anche quest'anno Kinder è alle sfilate coinvolgendo i bambini nel gioco della pentolaccia. Il primo appuntamento è stato il primo febbraio e i carri allegorici dell'edizione 2020 hanno messo in mostra i protagonisti dell'attualità, come Greta Thunberg e Donald Trump. La presidente della fondazione Carnevale di Viareggio, Maria Lina Marcucci. "Un anno pieno di grandi carri - afferma Marcucci - tantissime opere che fanno rimanere la gente a bocca aperta, tante maschere e anche tanta tanta gente. I temi di quest'anno sono i grandi temi della società di oggi: si passa dalla natura che deve combattere, per sopravvivere all'opera dell'uomo, agli animali della foresta che sono minacciati ma ce la fanno. E poi abbiamo l'amore in tutte le sue versioni". Per il secondo anno consecutivo, fino al 25 febbraio, Kinder animerà tutte le giornate dei festeggiamenti che ... ilfogliettone

Affaritaliani : Carnevale di Viareggio al via, per i bimbi la pentolaccia Kinder - ilfogliettone : Carnevale di Viareggio al via, per i bimbi la pentolaccia Kinder - - annabennardo2 : SINTESI 1 CORSO DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO -