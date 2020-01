Mafia: presidente Corte Appello Palermo, ‘stupefacenti prima fonte reddito Cosa Nostra’ (2) (Di venerdì 31 gennaio 2020) (Adnkronos) – La seconda fonte di reddito è costituita dalle estorsioni. “In particolare – sottolinea il presidente della Corte di Appello di Palermo – nei periodi di ‘crisi’, immediatamente successivi ad un’intensa attività cautelare, ciascun mandamento mafioso ricorre soprattutto alle estorsioni che sono lo strumento più semplice da adottare o rimodulare in tempi brevi”. Frasca evidenzia anche come nonostante la “meritoria attività” di alcune associazioni antiracket, “affidabili e realmente attive sul territorio, rimane esiguo il numero delle vittime che, di loro iniziativa, denunciano gli autori delle estorsioni. Sono più numerose quelle che confermano il quadro probatorio già di per sé completo” e “non è certamente irrisorio il numero di quelle che, anche di fronte all’evidenza, negano i fatti. ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Mafia: presidente Corte Appello Palermo, 'associazioni antiracket a rischio infiltrazioni'... - TV7Benevento : Mafia: presidente Corte Appello Palermo, 'stupefacenti prima fonte reddito Cosa Nostra' (2)... - AnsaSicilia : Mafia: Palermo, Frasca, sempre più forte. Presidente corte appello, denunce cresciute del 132% | #ANSA -