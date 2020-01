Giorgio Manetti grande paura: «Sto aspettando gli esami del sangue per sicurezza» (Di venerdì 31 gennaio 2020) I tempi d’oro di Uomini e donne sono lontani, eppure il cavaliere toscano Giorgio Manetti pare non sentirne alcuna nostalgia. L’ex fidanzato di Gemma Galgani, volto storico del Trono Over, è infatti oggi felice accanto ad un’imprenditrice, il cui nome è Caterina. Si tratta di una vecchia fiamma in realtà, con cui il «gabbiano» ha scelto di andare a convivere. Il 63enne fiorentino si è raccontato al settimanale Nuovo, non tacendo però anche un episodio spiacevole capitato prima di Natale, che ha messo a repentaglio la vita del suo cane. La notizia è stata rilanciata anche da ‘La nostra Tv’. Giorgio Manetti grande paura: «Sto aspettando gli esami del sangue per sicurezza» Giorgio Manetti ha avuto qualche problema con il suo amato amico a quattro zampe, che ha rischiato davvero grosso. A Nuovo l’ex cavaliere ha raccontato: «Poverino, ha mangiato per caso un ... urbanpost

