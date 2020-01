Quattro anni senza Giulio: il 25 gennaio fiaccolate in tutta Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sabato 25 gennaio le attiviste e gli attivisti di Amnesty International Italia organizzeranno fiaccolate per ricordare il quarto anniversario dalla scomparsa, al Cairo, di Giulio Regeni. Il murale di Giulio Regeni a Berlino (Foto di El Teneen) Alle 19.41 di quel giorno del 2016 il nome di Giulio Regeni si unì a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata e poi di tortura e di omicidio in Egitto. Sono trascorsi Quattro anni da quel 25 (...) - Politica / Egitto, Amnesty International, , Giulio Regeni feedproxy.google

