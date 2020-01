Netflix apre a Roma: tutto sulla nuova sede (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il colosso del cinema streaming Netflix aprirà una sede a Roma: a rivelarlo è stata la vicepresidente delle serie originali della piattaforma che ha parlato della decisione di aprire la seconda sede Netflix al mondo proprio nella Capitale italiana. Netflix aprirà a Roma Il luogo in cui aprirà la prossima sede italiana di Netflix non è ancora certo, ma i vertici della piattaforma streaming hanno fatto sapere che la sua inaugurazione avverrà entro il 2020. sulla scelta di Roma poi si è espressa nientemeno che la vicepresidentessa delle serie Netflix, la quale ha espresso la sua simpatia proprio per la Capitale italiana, da sempre considerata una città con un ruolo chiave rispetto al cinema. Inoltre, da quando la piattaforma streaming ha preso il via, l’accoglienza da parte degli abbonati italiani sarebbe stata entusiastica e per questo il naturale passo successivo – secondo ... notizie

