Joker: Bradley Cooper ha avuto un ruolo chiave in sala di montaggio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nel successo di Joker Bradley Cooper ha giocato un ruolo chiave, non solo come semplice produttore: l'attore e regista è stato un supporto prezioso per tutti gli addetti ai lavori, soprattutto al montaggio. Bradley Cooper è stato fondamentale per Joker, pur se mai davanti o dietro alla macchina da presa, ma in sala di montaggio. L'attore e regista, che appena un anno fa si preparava a quello che non sarebbe stato il trionfo del suo A Star is Born nella notte degli Oscar 2019 (e ancora al fianco dell'ex Irina Shayk), tornerà da protagonista nella serata più glamour del cinema grazie al ruolo di produttore del cinecomic Warner Bros. Anche se chiamarlo solo "produttore" sarebbe riduttivo perchè, come ha spiegato il film editor Jeff Groth, Bradley Cooper è stato fondamentale sul piano pratico, ... movieplayer

