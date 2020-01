Saw: svelato il titolo del reboot con Chris Rock? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il titolo del reboot di Saw, versione Chris Rock, sarebbe stato svelato da un utente Reddit che lo ha scovato sul sito web del distributore canadese. Il titolo del misterioso reboot di Saw interpretato da Chris Rock sarebbe stato svelato su Reddit. Un utente particolarmente attento lo avrebbe scorto sul sito web del distributore canadese Mongrel Media, che identifica il film col titolo Spiral: From the Book of Saw. Il listino di Mongrel Media data l'uscita del film al 15 maggio, riportando correttamente il cast, perciò anche il titolo del film, conosciuto finora con il titolo di lavorazione di The Organ Donor, sembrerebbe un'informazione affidabile. Il titolo Spiral: From the Book of Saw avrebbe senso visto il punto in cui il franchise è arrivato. Nel precedente ... movieplayer

