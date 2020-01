Kevin Costner compie 65 anni | cinque film con cui ci ha conquistato (Di sabato 18 gennaio 2020) Sex symbol tra gli anni Ottanta ed i Novanta, Kevin Costner compie 65 anni il 18 gennaio 2020. Per l’occasione, ripercorriamo insieme alcuni dei momenti topici della sua ricca carriera, scegliendo cinque titoli da rivedere. “Tu hai gli occhi blu, io ho gli occhi blu. Penso che te la caverai”. Con questa semplice battuta, Richard … L'articolo Kevin Costner compie 65 anni cinque film con cui ci ha conquistato proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

VanityFairIt : 40 anni di carriera, 2 premi Oscar (uno come attore, uno come regista), 7 figli, 65 anni oggi. Ecco perché ci piac… - lumachina58 : RT @ruggierofilann4: AUGURI PER I SUOI 65 ANNI A KEVIN COSTNER UNO DEGLI ATTORI HOLLYWOODIANI PIU' AMATI. INDIMENTICABILE CON DE NIRO NEL F… - scrip : RT @cinquecosebelle: 65 anni dalla nascita di Kevin Costner #kevincostner #compleanno #citazione #limiti #cinema #18gennaio -