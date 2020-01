Una favola per il povero Di Maio (Di venerdì 17 gennaio 2020) povero Di Maio, a vederlo così assediato da furibondi che vogliono smembrarne il potere, ridicolizzato da leader internazionali poco diplomatici, piegato ai capricci di ambigui potentati informatici, eccetera, mi vien quasi voglia, per consolarlo, di raccontargli una favoletta. Si trova in La Fontai Leggi la notizia su ilfoglio

ilfoglio_it : Una favola per il povero Di Maio. Da contadino del Danubio a ministro degli Esteri. Promozioni che non lo erano - B… - danielgr31 : RT @Renata68083190: Per star bene non servono grandi cose.. In un posto così...pace,relax...e una visuale da favola..chi non starebbe bene?… - kallac_carta : RT @Renata68083190: Per star bene non servono grandi cose.. In un posto così...pace,relax...e una visuale da favola..chi non starebbe bene?… -