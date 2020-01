“Io sono un moderato di sinistra, ma le Sardine no" (Di sabato 11 gennaio 2020) “Io sono un moderato di sinistra ma le Sardine no, nel momento in cui raccogliamo consenso trasversale. La componente più forte del movimento è progressista, ma non lo possiamo definire ufficialmente di sinistra. Le piazze sono libere”. Lo afferma Mattia Santori, tra i fondatori delle Sardine, in un’intervista alla Stampa in cui torna ad escludere la possibilità di trasformare il movimento in un partito: “Uno dei nostri compiti è riconoscere la buona politica, non sostituirci ai partiti. Ma può essere che qualcuno che ha partecipato a questo risveglio di coscienze decida di entrare in politica”.Parlando dell’eventualità che la Lega vinca le Regionali in Emilia Romagna, “nelle città in cui ha vinto sappiamo da chi ci vive che c’è un’attenzione diversa ai temi sociali, alla ... Leggi la notizia su huffingtonpost

