Pupo “contro” Sanremo: “Partecipare sarebbe umiliante, meglio il GF Vip” (Di martedì 7 gennaio 2020) È un Pupo frizzantino, con la polemica pronta in canna, quello che si presenta alla vigilia della partenza del Grande Fratello Vip. E quale “soft skill” migliore – se non la sottile arte della provocazione – dovrebbe mai possedere un opinionista? Il cantante, presenza fissa insieme a Wanda Nara del reality di Canale 5, approfitta dei riflettori sui blocchi di partenza per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Una scarpa che – nemmeno questa volta – lo condurrà a Sanremo. “Tornare in gara sarebbe umiliante” La kermesse musicale condotta da Amadeus e in partenza il prossimo 4 febbraio dovrà scontrarsi proprio con il reality di cui Pupo è opinionista. E il cantante, che nel 1980 cantò Su di noi proprio dal palco dell’Ariston, a ritornare in quel teatro non ci pensa proprio. Forse. Più o meno. “Partecipare oggi al Festival come concorrente in gara, sarebbe abbastanza umiliante ... Leggi la notizia su thesocialpost

Tony969696 : RT @Trash___Boy: Sembrava andare tutto per il verso giusto, sin troppo, quando improvvisamente ho iniziato a leggere: • Pupo e Wanda Nara o… - Trash___Boy : Sembrava andare tutto per il verso giusto, sin troppo, quando improvvisamente ho iniziato a leggere: • Pupo e Wanda… - BLIND_DATA24 : @kitersan Il povero pupo. I pupari che siano tipo in Israele visto che Bibi insiste a voler andare contro l'Iran? S… -