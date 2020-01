The Witcher: la showrunner difende il principale cambiamento rispetto ai romanzi (Di giovedì 2 gennaio 2020) La showrunner di The Witcher si confronta coi fan su Twitter difendendo il principale cambiamento della serie Netflix rispetto ai romanzo e ai racconti originari. La showrunner di The Witcher, Lauren S. Hissrich, ha preso la parola sui social per difendere il principale cambiamento della serie Netflix rispetto ai romanzi. cambiamento che ha a che fare con la Principessa Cirilla di Cintra. Nei libri di Andrzej Sapkowski Geralt di Rivia fa la conoscenza di Ciri nella Foresta di Brokilon. Un utente Twitter si è lamentato che, senza questo incontro, il finale della prima stagione di The Witcher manca della profondità drammatica della controparte letteraria. La showrunner Hissrich ha però difeso le sue decisioni creative rispondendo al fan: "Ti ho sentito, anche noi ne abbiamo dibattuto ... Leggi la notizia su movieplayer

