Uomini e Donne | anticipazioni trono classico | Carlo si scusa ma in studio scoppia di

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 30 dicembre 2019)Pietropoli si èto per il suo comportamento, ma into di nuovo il caos. Ecco che cosa è successo nella registrazione delsiNella scorsa registrazione deldi(non ancora andata in onda)ha fattore inil caos. Il tronista ha iniziato ad inveire contro le sue corteggiatrici offendendole e rivolgendosi in un modo veramente molto brutto. Inoltre, è quasi venuto alle mani con Lorenzo Riccardi, ospite income opinionista. Ebbene, sabato 28 dicembre si è svolta un’altra registrazione dele nello spazio dedicato a, lui ha chiestoper il comportamento che ha avuto. Il tronista ha spiegato che quello che ha fatto vedere non è parte del suo carattere. Il pubblico e soprattutto le sue corteggiatrici riusciranno a dimenticare ...

